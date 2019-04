Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca son haftalardaki çıkışlarının devam etmesini isteyerek, "Galibiyet serisini 5'e çıkarmanızı istiyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Bu mutluluğu bozmayın. Sivas'tan galibiyetle dönmelisiniz" dedi.



​HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN

Ligin ilk yarısında Sivasspor'a mağlup olduklarını hatırlatan Şenol Güneş, "Sizden bu maçın rövanşını istiyorum. Her şeyinizi ortaya koymalısınız. 90 dakika boyunca durmak yok" diye konuştu.



ERKEN GOL BULMALIYIZ

Sivasspor'un ligin etkili ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Güneş, "Onlara karşı ilk dakikalarda bulacağımız erken bir gol bizim moralimiz açısından da önemli" dedi.



KAYIPLARINI BEKLEYECEĞİZ

Ligde kalan maçlarda her şeyin olabileceğine dikkat çeken Şenol Güneş, "Biz kalan maçlarımızı kazanarak rakiplerimizin kayıplarını bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.