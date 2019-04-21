İngiliz basını Chelsea'de sözleşmesi sona erecek olan Giroud'u bir kez daha haber yaptı. Daily Maiwl gazetesi "F.Bahçe kuvvetli bir aday. F.Bahçe'ye gidebilir" dedi.
- Spor
- 21.04.2019
- Gazete
İngiliz basını Chelsea'de sözleşmesi sona erecek olan Giroud'u bir kez daha haber yaptı. Daily Maiwl gazetesi "F.Bahçe kuvvetli bir aday. F.Bahçe'ye gidebilir" dedi.
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