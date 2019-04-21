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İngiliz basını 'ye Giroud’yu yazdı

İngiliz basını Giroud’yu yazdı

İngiliz basını Chelsea'de sözleşmesi sona erecek olan Giroud'u bir kez daha haber yaptı. Daily Maiwl gazetesi "F.Bahçe kuvvetli bir aday. F.Bahçe'ye gidebilir" dedi.

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