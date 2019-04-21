F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Alanya'nın en büyük kozunun kontrataklar ve kaptığı toplar olduğunu söyleyen Yanal, "Pas hatası yaparsanız rakibi havaya sokarsınız. Oyunu kontrol etmeliyiz. Tehlikeli bölgede pas hatası yapmayın. Bekler de hücuma sırayla çıksın" dedi.