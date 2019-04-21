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li futbolcuları uyardı

Yanal, “Alanya’nın kozu kontralar ve kaptığı toplar. Tehlikeli bölgede pas hatası yapmayın” dedi.

Yanal: Rakibi havaya sokmayın

F.Bahçe Teknik Direktörü , Alanya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Alanya'nın en büyük kozunun kontrataklar ve kaptığı toplar olduğunu söyleyen Yanal, "Pas hatası yaparsanız rakibi havaya sokarsınız. Oyunu kontrol etmeliyiz. Tehlikeli bölgede pas hatası yapmayın. Bekler de hücuma sırayla çıksın" dedi.

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