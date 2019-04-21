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4 eksikli Fener Alanya önünde

4 eksikli Fener Alanya önünde

F.Bahçe, bugün saat 19.00'da Aytemiz Alanya ile deplasmanda karşılaşacak. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. F.Bahçe'de kart cezalıları M.Ekici, Hasan Ali ve Soldado ile sakat Moses oynamayacak.

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart sınırında. Dirar, Skrtel. Eljif, Tolgay, İsmail, Harin ve Neustadter Alanya maçında kart görürse Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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