2019’da bilekleri bükülmedi

G.Saray ligde 2019 yılında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-Kırmızılı takım en son yenilgisini Beşiktaş'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alırken ligde 15 maçtır kaybetmedi. Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini ise 34 maça çıkardı. Cimbom evindeki en son yenilgisini ise Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla aldı.