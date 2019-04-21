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2019’da bilekleri bükülmedi

2019’da bilekleri bükülmedi

G.Saray ligde 2019 yılında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-Kırmızılı takım en son yenilgisini Beşiktaş'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alırken ligde 15 maçtır kaybetmedi. evindeki yenilmezlik serisini ise 34 maça çıkardı. Cimbom evindeki en son yenilgisini ise Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla aldı.

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