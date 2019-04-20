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'ın aşkı

Adana Demir’un eski hocası ’ın sözleşmesinde “F.Bahçe veya TFF’den teklif gelirse sözleşmesi karşılıklı feshedilir”m addesinin olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz Vural'ın Fener aşkı

Teknik direktör 'ın son çalıştığı Adana Demir ile olan sözleşmesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Asistanaliz.com'un ulaştığı sözleşmenin 17. maddesinde "Teknik direktör Fenerbahçe veya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörlük teklifi alması halinde sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek ve teknik adam tüm sözleşme bedeli kadar tutarı 30 gün içinde kulübe tazminat olarak ödeyecektir" ifadesi yer alıyor. Türk futbolunun renkli siması Yılmaz Vural birçok kez 'yi çalıştırmak istediğini açıklamıştı.

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