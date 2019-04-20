Teknik direktör Yılmaz Vural'ın son çalıştığı Adana Demirspor ile olan sözleşmesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Asistanaliz.com'un ulaştığı sözleşmenin 17. maddesinde "Teknik direktör Fenerbahçe veya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörlük teklifi alması halinde sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek ve teknik adam tüm sözleşme bedeli kadar tutarı 30 gün içinde kulübe tazminat olarak ödeyecektir" ifadesi yer alıyor. Türk futbolunun renkli siması Yılmaz Vural birçok kez Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini açıklamıştı.