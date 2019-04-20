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: Hasan Şaş’a küfür etmedim

, Hasan Şaş’ın iddialarına FB TV’de cevap verdi.

Volkan Demirel: Hasan Şaş’a küfür etmedim

Volkan Demirel, Hasan Şaş'ın küfür iddiasına cevap verdi. FB TV'ye konuşan Volkan, "Taraftarın çağırıyordur, el sallar gidersin, sen futbolcu değil, hocasın. Yerini bilmesi lazım. Bunu bir kelimeyle ona anlatmaya çalıştım, o bunu küfür olarak algılamış. Ben kesinlikle küfür etmedim. Uzatmaya gerek yok. Ne dediğimi biliyorum" dedi.

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