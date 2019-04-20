Galatasaray Kayserispor maçı ile ligde heyecan devam ediyor. Üç puan alması halinde lider Başakşehir'le arasındaki mesafeyi kapatacak olan Galatasaray, Fatih Terim'in belirleyeceği en iyi 11 ile bugün sahada olacak.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne
Kayserispor ilk 11'i: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets
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