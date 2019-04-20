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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 18:07

Son dakika: 'ın Kayserispor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Kayserispor maçı ile ig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray, Kayserispor karşısında üç puana odaklanacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta, Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın Kayserispor 11'i belli oldu!

Kayserispor maçı ile ligde heyecan devam ediyor. Üç puan alması halinde lider Başakşehir'le arasındaki mesafeyi kapatacak olan Galatasaray, Fatih Terim'in belirleyeceği en iyi 11 ile bugün sahada olacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne

Kayserispor ilk 11'i: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets

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