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Rizespor’da Aatif şoku

Rizespor’da Aatif şoku

Yarın deplasmanda lider Başakşehir'le karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe forma giyemeyecek. Musa Çağıran ve Moroziuk'un durumları ise belirsizliğini koruyor.

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