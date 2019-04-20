Rizespor’da Aatif şoku

Yarın deplasmanda lider Başakşehir'le karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe forma giyemeyecek. Musa Çağıran ve Moroziuk'un durumları ise belirsizliğini koruyor.
- Spor
- 20.04.2019
- Gazete
Yarın deplasmanda lider Başakşehir'le karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe forma giyemeyecek. Musa Çağıran ve Moroziuk'un durumları ise belirsizliğini koruyor.
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