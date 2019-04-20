Mitroglou isyanı

G.Saray'ın sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'dan forma isyanı! Tecrübeli oyuncunun teknik direktör Fatih Terim ile özel olarak görüştüğü ve bu konuda dert yandığı öğrenildi. Yunan golcünün, Sarı-Kırmızılı takımda yeteri kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu bildirildi.



FRANSA'YA GERİ DÖNEBİLİRİM

Mitroglou Terim ile yaptığı toplantıda, "Hocam size saygım sonsuz. Ancak buraya oynamak için geldim. Marsilya'dan sırf yeteri kadar süre alamadığım için ayrıldım. Görev verilmeycekse dönerim" dedi.



SADECE 3 MAÇA 11'DE BAŞLADI

G.Saray'ın 31 yaşındaki golcüsü Kostas Mitroglou, Sarı-Kırmızılı formayla 6'sı Süper Lig olmak üzere 7 maça çıktı ve 1 gol ve 1 asist üretti. Yunan golcü bu maçların 3'üne ilk 11'de başladı.



DAHA FAZLA KULLANMALIYIZ

Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı ise, Mitroglou'nun Diagne'nin formsuz olduğu maçlarda bile görve alamamasından rahatsız. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Mitroglou'nu daha fazla kullanmalıyız" diyor.