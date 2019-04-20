Ligde 4 maçın heyecanı var

Ligde 29. haftanın heyecanı bugün oynanacak 4 maçla devam edecek... Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Son 4 maçını kazanan Trabzonspor da Yeni Malatyaspor'u saat 16.00'da konuk edecek. Ligde bugün ayrıca 16.00'da Akhisar- Antalyaspor ve 19.00'da Göztepe- Erzurumspor maçları oynanacak.