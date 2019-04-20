Fikret Orman'dan Lucescu itirafı

Ligde bitime 6 hafta kala ilk 2 iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta teknik adam arayışları da tüm hızıyla devam ediyor.



UŞAK'TA KONUŞTU

Sezon sonunda Şenol Güneş'le yollarını ayıracak olan Siyah-Beyazlılar'da Başkan Fikret Orman'dan dün önemli bir açıklama geldi. Uşak'ta Kartal Mağazası'nın açılışına katılan Orman, ismi gündemde olan Mircea Lucescu konusunda itirafta bulundu. Başkan Orman, "Lucescu çok sevdiğimiz eski hocamız. Yeni hoca için birçok alternatif var. Lucescu da bu isimlerden bir tanesi" ifadesini kullandı.



ANLAŞILDI İDDİASI

Bir süredir kulislerde, yönetimin Rumen hoca ile sezon olarak anlaştığı ve sezon bitiminde resmi açıklamanın yapılacağı konuşuluyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINI İZLEMİŞTİ

Beşiktaş'ı yakından takip eden Lucescu geçen hafta sonu Başakşehir maçını canlı izlemişti. Rumen hoca, Siyah-Beyazlı takıma gelmeyi çok istiyor.