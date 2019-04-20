G.Saray ile adı anılan Portekizli yıldız orta oyuncusu Manuel Fernandes'in kulübü Lokomotiv Moskova'dan yıllık 4 milyon Euro garanti para istediği öğrenildi. Sezon sonu kulübeyle olan sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız için Lokomotiv Moskova Genel Menajeri Vasily Kiknadze, "Fernandes kariyerini Türkiye'de sürdürebilir" dedi.
LOKOMOTİV REDDETTİ
Lokomotiv Moskova, yıllık 4 milyon Euro isteyen Fernandes'e 'ret' yanıtı verdi. Şimdi gözler Galatasaray'da.
- Spor
- 20.04.2019
- Gazete
Fernandes'ten çılgın istek!
G.Saray ile adı anılan Portekizli yıldız, kulübü L.Moskova’dan 4 milyon Euro maaş istedi.
G.Saray ile adı anılan Portekizli yıldız orta oyuncusu Manuel Fernandes'in kulübü Lokomotiv Moskova'dan yıllık 4 milyon Euro garanti para istediği öğrenildi. Sezon sonu kulübeyle olan sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız için Lokomotiv Moskova Genel Menajeri Vasily Kiknadze, "Fernandes kariyerini Türkiye'de sürdürebilir" dedi.
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