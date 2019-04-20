F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanya deplasmanına farklı bir 11'le çıkacak. Sol bekte kırmızı kart cezalısı Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı şans bulacak. İsla yine sağ beke geçiyor. Önünde Dirar oynayacak. Solda Valbuena, forvette Ayew yer alacak. 10 numarada ise Eljif'in oynaması bekleniyor.