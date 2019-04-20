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’de kadro değişiyor

Yanal, takımını Alanya maçında farklı bir 11’le sahaya sürecek.

F.Bahçe'de kadro değişiyor

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanya deplasmanına farklı bir 11'le çıkacak. Sol bekte kırmızı kart cezalısı Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı şans bulacak. İsla yine sağ beke geçiyor. Önünde Dirar oynayacak. Solda Valbuena, forvette Ayew yer alacak. 10 numarada ise Eljif'in oynaması bekleniyor.

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