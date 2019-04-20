Feghouli'den Fatih Terim'e mesaj

Galatasaray'IN yıldız orta sahasından büyük özveri... Sofiane Feghouli sakatlığı geçmemesine rağmen Kayserispor maçında forma giymek istediğini Fatih Terim'e bildirdi. Sarı-Kırmızılı oyuncunun Terim'e, "Evimizdeki Kayserispor maçı bizim için çok kritik. Bu maçta forma giymek ve takım arkadaşlarımla beraber olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.