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Feghouli'den Fatih Terim'e mesaj

Sakatlığı tam geçmeyen Feghouli, Kayseri maçı için büyük özveride bulundu.

Oynat beni hocam!

'IN yıldız orta sahasından büyük özveri... sakatlığı geçmemesine rağmen Kayseri maçında forma giymek istediğini Fatih Terim'e bildirdi. Sarı-Kırmızılı oyuncunun Terim'e, "Evimizdeki Kayserispor maçı bizim için çok kritik. Bu maçta forma giymek ve takım arkadaşlarımla beraber olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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