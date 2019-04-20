Eljif Elmas için savaş çıktı

Görünen o ki yaz transfer sezonunun yıldızı Eljif Elmas olacak. 19 yaşındaki yıldızın isteyeni ve piyasa değeri her geçen gün artıyor. Makedon basınının manşetlerini de yine Eljif Elmas süsledi. Sporx.com'un servis ettiği habere göre balkan futbolunu yakından takip eden Fipil Mishov'un Eljif için çok önemli tespitleri var.



3 KULÜP ELJİF İÇİN ÖN PLANA ÇIKTI​

Eljif'i ilk isteyen kulübün Fiorentina olduğunu belirten Mishov şunları söyledi: Eljif'i Fiorentina, Tottenham ve Zenit istiyor. Başka isteyenler de var ama bu 3 takım ön palana çıktı. Eljif'i piyasası 25 milyon.



İLK İSTEYEN FİORENTİNA AMA...

ONU ilk isteyen Fiorentina oldu. Ama inanılmaz bir rekabet var. Eljif'in değeri daha da artabilir. Bu yüzden Fiorentina elini çabuk tutmalı. Çünkü Tottanham ve Zenit İtalyan kulubünü fazlasıyla zorlayacak...



FENERBAHÇE KARLI ÇIKACAK

Eljif rekabetinden ise en karlı çıkacak olan taraf Fenerbahçe olacak. Transfer rekoru söz konusu olabilir.