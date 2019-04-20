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Cocu'dan açıklaması

Cocu, F.Bahçe ile olan anlaşması gereği açıklama yapmadığını söyledi.

Cocu: Anlaşmam var konuşamam

Phillip Cocu, ayrılırken yaptığı anlaşma gereği F.Bahçe hakkında açıklama yapmadığını söyledi. Cocu, "Teknik direktörlük için yüzde yüz enerjim olması gerek. Önümüzdeki sezon Hollanda'da çalışıcağım" dedi.

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