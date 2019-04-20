Phillip Cocu, ayrılırken yaptığı anlaşma gereği F.Bahçe hakkında açıklama yapmadığını söyledi. Cocu, "Teknik direktörlük için yüzde yüz enerjim olması gerek. Önümüzdeki sezon Hollanda'da çalışıcağım" dedi.
- Spor
- 20.04.2019
- Gazete
Phillip Cocu, ayrılırken yaptığı anlaşma gereği F.Bahçe hakkında açıklama yapmadığını söyledi. Cocu, "Teknik direktörlük için yüzde yüz enerjim olması gerek. Önümüzdeki sezon Hollanda'da çalışıcağım" dedi.
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