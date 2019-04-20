Anadolu Efes’in nefesi yetmedi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında evinde Barcelona Lassa'ya 84-82 mağlup oldu. Böylelikle seride durum 1-1'e gelirken temsilcimiz iç saha avantajını kaybetti. Dengeli başlayan karşılaşmada ilk çeyrek 16-19, devre ise 38-34 Barça lehine sona erdi.



SERİ İSPANYA'DA...

Başa baş giden maçta son periyoda 62-69 Barcelona üstünlüğü ile girilirken, Katalan ekibi parkeden 2 sayı farkla galip ayrıldı. Üç maç kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği eşleşmede önümüzdeki iki maç Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak. Gerekmesi halinde 5. maç ise İstanbul'da.

ATAMAN: BARCELONA İYİ OYNADI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona maçı sonrası, rakiplerinin iyi oyunla galip geldiğini söyledi. Barcelona'nın dış atışlarda sonuca gittiğini söyleyen Ataman, "İlk yarıda kötü oynadık. İkinci yarıda durumu değiştiremedik" diye konuştu.