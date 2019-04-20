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Al Ahli Josef için çark etti!

Al Ahli kulübü Josef’in parasının tamamını yatırdı.

Al Ahli Josef için çark etti!

Josef ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Al Ahli'nin bonservis taksitlerini geciktirdiği ve F.Bahçe'nin Suudi ekibini FIFA'ya şikayet ettiği konuşulurken Al Ahli kulübü Josef'in tüm borcunun önceki gün yatırıldığını açıkladı. Fener'in kasasına toplam 12 milyon Euro girmiş oldu.

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