Türk boksörlerin profesyonel isyanı

Profesyonel Boks Federasyonu Onursal Başkanı Cemal Kamacı, Federasyon Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu ve beraberindeki heyet Avusturya'daki Profesyonel Boks Federasyon Derneği'ni ziyarette bulundu. Viyana'daki Türk boksörlerin ortak isteği Türkiye'den profesyonel boks lisansı alabilmek... Yapılan görüşme sonrasında Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, konuyu Türkiye'deki yetkililerle görüşeceğini belirtti.
- Spor
- 19.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.