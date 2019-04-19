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Kusursuz Çakır

Cüneyt Çakır M.City-Tottenham maçını hatasız yönetti. Kararlarıyla alkış aldı. İngiliz hakem Clatenneburg “Çakır kusursuz bir yönetim gösterdi” yorumunu yaptı...

Kusursuz Çakır
Türkiye'nin 1 numaralı hakemi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi çeyrek rövanş maçında Manchester City-Tottenham maçındaki performansıyla meslekdaşından tam not aldı.

İPTAL KARARINDA HAKLIYDI
City maçı 4-3 kazansa da kupaya veda etti. İngiliz hakem, Mark Clatenneburg, City'nin son dakikada sayılmayan golü için "Hakem, Sterling'in golünü iptal etmekte son derece haklıydı. Pozisyon ofsayt" dedi.

​SİSTEM MUHTEŞEM İŞLEDİ
Çakır'ın kusursuz bir maç yönettiğini belirten Clatenneburg, "Tottenham'ın Llorente ile bulduğu 3. golde Çakır'ın VAR'ı kontrol etmesi, golü geçerli sayması, sistemin harika olduğunun bir örneğiydi" yorumunu yaptı.

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