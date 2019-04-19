Kusursuz Çakır

Türkiye'nin 1 numaralı hakemi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi çeyrek rövanş maçında Manchester City-Tottenham maçındaki performansıyla meslekdaşından tam not aldı.
İPTAL KARARINDA HAKLIYDI
City maçı 4-3 kazansa da kupaya veda etti. İngiliz hakem, Mark Clatenneburg, City'nin son dakikada sayılmayan golü için "Hakem, Sterling'in golünü iptal etmekte son derece haklıydı. Pozisyon ofsayt" dedi.
SİSTEM MUHTEŞEM İŞLEDİ
Çakır'ın kusursuz bir maç yönettiğini belirten Clatenneburg, "Tottenham'ın Llorente ile bulduğu 3. golde Çakır'ın VAR'ı kontrol etmesi, golü geçerli sayması, sistemin harika olduğunun bir örneğiydi" yorumunu yaptı.
İPTAL KARARINDA HAKLIYDI
City maçı 4-3 kazansa da kupaya veda etti. İngiliz hakem, Mark Clatenneburg, City'nin son dakikada sayılmayan golü için "Hakem, Sterling'in golünü iptal etmekte son derece haklıydı. Pozisyon ofsayt" dedi.
SİSTEM MUHTEŞEM İŞLEDİ
Çakır'ın kusursuz bir maç yönettiğini belirten Clatenneburg, "Tottenham'ın Llorente ile bulduğu 3. golde Çakır'ın VAR'ı kontrol etmesi, golü geçerli sayması, sistemin harika olduğunun bir örneğiydi" yorumunu yaptı.
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