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Kavalcı’dan takıma yemek

Beşiktaş’ta Futbol A Takımı’ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı, Çengelköy’de futbol takımına özel bir yemek verdi.

Kavalcı’dan takıma yemek
Kartal'da birlik ve beraberlik yemeği... BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımı'ndan Sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı, Çengelköy'de bulunan bir restoranda Beşiktaşlı futbolculara bir yemek verdi. Yemeğe Teknik Direktör Şenol Güneş'in yanı sıra futbolcular ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner de katıldı. Futbolcular Sivasspor maçı öncesi moral depolamış oldu.

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