Karaman 11’ine kavuştu Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla ideal kadrosuna kavuşacak. Bordo-Mavili takımda Onazi ve Kamil dışındaki tüm oyuncular forma giymeye hazır.

TRabzonspor'da yarın oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçına büyük önem veriliyor. Teknik direktör Ünal Karaman oyuncularını bu maçı kazanmaları durumunda bulundukları konumu önemli oranda garanti altına alacakları konusunda uyarırken, uzun bir zamanın ardından ilk kez ideal kadrosuna da kavuşacak. Sakatlığı düzelen Novak'ın da oynayabilecek olması nedeniyle Karaman'ın solbek mevkiinde Ibanez'in yerine Çek oyuncuya görev vermesi diğer kadroyu ise koruması bekleniyor. Karaman oyuncularını Malatyaspor maçının kolay geçmeyeceği konusunda da uyararak, "Rakibimizin de kendi hedefleri var... Saygı duyarak oynayacağız ve kendi doğrularımızı yapmaya çalışacağız" dedi.