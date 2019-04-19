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de Souza ’ye geri dönüyor

, 12 milyon Euro’ya ’ye sattığı ’in taksitlerini tahsil edemedi. Arap basını, Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda Sarı-Lacivertli takıma geri döneceğini iddia etti.

Josef Fener’e dönüyor
Önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın geri dönebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Al Ahli kulübünün transfer taksidini ödemediği öğrenildi.

HER AN FENER'E DÖNEBİLİR
Arap basını, Al Ahli'nin 1-2 gün içinde geri kalan ödemeleri yapmaması durumunda Josef'in sezon sonunda Sarı- Lacivertli takıma geri döneceğini iddia etti.



FENER YOKLUĞUNU ÇOK ARADI
Al Ahli'yi FIFA'ya da şikayet etti... Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Brezilyalı ön libero 1 gol ve 3 asistle oynadı. Josef, oynadığı dönemde zaman zaman eleştirilse de değeri ayrıldıktan sonra ortaya çıktı.

'IN KAPISI AÇIK
Ersun Yanal'ın da bu gelişmeden mutlu olduğu, Brezilyalı oyuncunun takımında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığı da belirtildi.

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