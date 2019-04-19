Inter Eljif için geliyor

basınıyaşındakiyıldızıiçin yeni birtransfer iddiasını gündeme taşıdı.hafta sonu oynananderbisinde attığı gol ve oynadığı başarılı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çekeniçinyeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Daha önceLazio ve Tottenham ile adı anılan genç futbolcu için Inter'in de devrede olduğu öne sürüldü.Haberdedeğerininarasında olduğu,pazarlığa oturacağı vefutbolcu teklifedeceği de iddia edildi.