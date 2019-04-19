Fener’in nefesi yetmedi 2 gün önce 33 sayı fark attığı Zalgiris’e boyun eğen F.Bahçe Litvanya’da üst üste 2 maça çıkacak.

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off serisi ikinci maçında Zalgiris Kaunas'a evinde 82-80 yenildi. Seri 1-1'e gelirken saha avantajı da Litvanya ekibine geçti. İki gün önce 33 sayı farkla yendiği Zalgiris önünde maça iyi başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. Ancak konuk ekip soyunma odasına 46-39 önde girdi.



3. ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Zalgiris 3. çeyrekte de üstün oyununu sergiledi ve farkı bir ara 17 sayıya kadar çıkardı. Son 10 dakikaya 15 sayı geride giren Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşle bitime kısa süre kala 80- 80'lik eşitliği yakaladı. Ancak Zalgiris iki serbest atışla mücadeleden 82-80 üstün ayrılmayı başardı.