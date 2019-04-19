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Fener’e Giroud müjdesi

Sarı-Lacivertliler’in transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız, “Sürekli forma giymek istiyorum” diyerek Chelsea’nin yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Fener’e Giroud müjdesi
YENİ sezon öncesi forvet transferine büyük önem veren F.Bahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Olivier Giroud... Fransız golcüyle ilgili Sarı-Lacivertliler'in yüzünü güldürecek bir haber geldi.

7-8 KULÜP PEŞİNDE
İngiliz basınına göre Giroud, Chelsea'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini "Artık sürekli forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum" diyerek geri çevirdi. Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldız futbolcuyla 7-8 kulüp ilgileniyor.

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