Fener’e Giroud müjdesi Sarı-Lacivertliler’in transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız, “Sürekli forma giymek istiyorum” diyerek Chelsea’nin yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

YENİ sezon öncesi forvet transferine büyük önem veren F.Bahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Olivier Giroud... Fransız golcüyle ilgili Sarı-Lacivertliler'in yüzünü güldürecek bir haber geldi.



7-8 KULÜP PEŞİNDE

İngiliz basınına göre Giroud, Chelsea'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini "Artık sürekli forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum" diyerek geri çevirdi. Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldız futbolcuyla 7-8 kulüp ilgileniyor.