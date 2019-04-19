Basketbolda kriz büyüyor Beşiktaş Sompo Japan’da yerli oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yabancılardan ayrı idman yaparak durumu protesto etti.

Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncular ve personel maaş sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim basketbolculara bu ayın ortasına kadar ödeme sözü vermesine rağmen verilen vaatler yerine getirilmedi. Beşiktaş Sompo Japan'da yabancı basketbolcular maaşlarını 2 ay, yerliler de 5 ay geriden alıyor.



YABANCILARDAN AYRI

Siyah-Beyazlı takımın dünkü idmanında yerli basketbolcular maaşlarında yaşanan gecikme nedeniyle yabancılardan ayrı bir şekilde çalıştı. Böylece yerliler ödenmeyen paralar için yönetimi protesto etti.