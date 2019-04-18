İkinci etapta da zafer Sam Bannet’ın oldu

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını da Bora- Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı. Bennett, Tekirdağ ile Eceabat arasında düzenlenen etabı, 4 saat 11 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi. Yarışta Grossschartner ikinci, Restrepo ise üçüncü oldu.