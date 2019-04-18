İkinci etapta da zafer Sam Bannet’ın oldu

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını da Bora- Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı. Bennett, Tekirdağ ile Eceabat arasında düzenlenen etabı, 4 saat 11 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi. Yarışta Grossschartner ikinci, Restrepo ise üçüncü oldu.
- Spor
- 18.04.2019
- Gazete
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