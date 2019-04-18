Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, ellerinde VAR kayıtlarının olduğunu söyleyen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a seslenerek, "Elinde belgeler varsa paylaş, yoksa Başakşehir'den özür dile" dedi. Gümüşdağ sözlerine şöyle devam etti: "Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa açıklansın. 4 yıldır şampiyon belli ise geçen sezon niye Galatasaray'dı? Biz bunu yapabiliyorsak, 4 yıldır neden yapmadık? VAR kayıtları, IFAB'a göre kulüplerle paylaşılamaz. TFF'ye bunu paylaştınız mı diye sorduk, paylaşmadık dediler. Hukuk dışı elde ediliyorsa, bunlar nasıl elde etti? Bu kadar yıldır şampiyonluk yarışı yapıyoruz, hiçbir kulübü böyle itham etmedik"
- Spor
- 18.04.2019
- Gazete
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