G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Benficalı Andreas Samaris ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz temsilcisi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunan orta sahaya 2023 yılana kadar olan yeni bir sözleşme sundu.
ÜCRETİ YETERLİ BULMADI...
Portekiz medyasındaki haberlere göre, 2023 sezonuna kadar sözleşme uzatma teklif eden Benfica, Samaris'e yıllık 1 milyon Euro önerdi. Ancak 29 yaşındaki yıldız bu öneriyi kabul etmedi.
İNGİLTERE'DEN DE TALİBİ VAR
Tecrübeli oyuncunun yıllık 1.5 milyon Euro istediği öğrenildi. İngilizler'in de takip ettiği Samaris için ibre Galatasaray'a döndü. Cimbom, sezon sonu Yunan orta saha oyuncusuyla masaya oturacak.
156 MAÇTA 5 GOL, 9 ASİST
2014 yılında Yunan temsilcisi Olympiakos'tan 10 milyon Euro'ya transfer edilen Andreas Samaris, 156 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 9 da asist yaptı. Tecrübeli oyuncu bitmek bilmez enerjisiyle tanınıyor. transfer listesinde yer alan Benficalı Andreas Samaris ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz temsilcisi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunan orta sahaya 2023 yılana kadar olan yeni bir sözleşme sundu.
ÜCRETİ YETERLİ BULMADI...
Portekiz medyasındaki haberlere göre, 2023 sezonuna kadar sözleşme uzatma teklif eden Benfica, Samaris'e yıllık 1 milyon Euro önerdi. Ancak 29 yaşındaki yıldız bu öneriyi kabul etmedi.
İNGİLTERE'DEN DE TALİBİ VAR
Tecrübeli oyuncunun yıllık 1.5 milyon Euro istediği öğrenildi. İngilizler'in de takip ettiği Samaris için ibre Galatasaray'a döndü. Cimbom, sezon sonu Yunan orta saha oyuncusuyla masaya oturacak.
156 MAÇTA 5 GOL, 9 ASİST
2014 yılında Yunan temsilcisi Olympiakos'tan 10 milyon Euro'ya transfer edilen Andreas Samaris, 156 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 9 da asist yaptı. Tecrübeli oyuncu bitmek bilmez enerjisiyle tanınıyor. transfer listesinde yer alan Benficalı Andreas Samaris ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz temsilcisi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunan orta sahaya 2023 yılana kadar olan yeni bir sözleşme sundu.
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