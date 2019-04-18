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Başkan Erdoğan’a şükran borçluyuz

Başkan Erdoğan’a şükran borçluyuz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerle bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisinin kendilerine güç verdiğini belirten Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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