Başkan Erdoğan’a şükran borçluyuz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerle bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisinin kendilerine güç verdiğini belirten Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.