Başkan Erdoğan’a şükran borçluyuz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerle bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisinin kendilerine güç verdiğini belirten Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.
- Spor
- 18.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.