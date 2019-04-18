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Barça’dan yakın takip

Abdülkadir Ömür’ün hayalinin Barcelona’da oynamak olduğunu söylemesine cevap veren Katalan kulübü, “Neden olmasın” dedi.

Barça’dan yakın takip
Önceki gün hayalinin Barcelona'da oynamak olduğunu söyleyen Abdülkadir'e cevap gecikmedi. Katalan kulübü yaptığı paylaşımda, "Barça tarihinde üçüncü bir Türk neden olmasın" cevabını verdi.

GİRİŞİM OLABİLİR
Barcelona hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de binlerce taraftarımız var" dendi. Barcelona kulübünün sezon sonunda Abdülkadir için girişimde bulunabilir.

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