12 birinciliği olan ‘Mademoiselle’ isimli İngiliz atı, 38 bin liradan satışa çıkarıldı

TÜRKIYE'nin birçok ilindeki hipodromlarda yarışlara katılan 'Mademoiselle' isimli İngiliz atına, İstanbul'da bulunan sahibinin borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. 2014 yılından bu yana hipodromlarda 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan Mademoiselle, kadar derece aldığı yarışlardan sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı. Bursa 7'nci İcra Dairesi tarafından Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Osmangazi Hipodromu 35'inci Blok 9 No'lu ahırda dün 38 bin liradan satışa çıkarılan at, ihaleye katılan olmadığı için satılamadı. Satış, 3 Mayıs tarihine ertelendi.

İcradan satışa çıkarılan "Mademoiselle" isimli İngiliz safkan yarış atına alıcı çıkmadı. İngiliz safkan at için yüzde 18 KDV hariç 37 bin lira açılış fiyatıyla düzenlenen ihaleye yasal sürede alıcı katılmadı. Bunun üzerine icra dairesi yetkilileri, ihaleyi 3 Mayıs'a erteledi.