Tolgay Arslan’a Yanal ayarı

Derbi maçtaki performansıyla hayal kırıklığına neden olan Tolgay Arslan ile teknik direktör Ersun Yanal'ın bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmede Yanal'ın, "İdman eksikliğinin acısını çekiyorsun. Bunu biliyorum. Ama bulunduğun belgede hata yapamazsın. Daha çabuk düyşünmelisin. Maçları sıfır şutla bitiriyorsun. Şut atmaktan çekinme. Rakip için tehdit ol" dediği öğrenildi.
- Spor
- 17.04.2019
- Gazete
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