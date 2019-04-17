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Beklentileri karşılamayan Tolgay’a “Daha çabuk düşün ve şut at” uyarısı geldi.

Tolgay Arslan’a Yanal ayarı
Derbi maçtaki performansıyla hayal kırıklığına neden olan ile teknik direktör 'ın bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmede Yanal'ın, "İdman eksikliğinin acısını çekiyorsun. Bunu biliyorum. Ama bulunduğun belgede hata yapamazsın. Daha çabuk düyşünmelisin. Maçları sıfır şutla bitiriyorsun. Şut atmaktan çekinme. Rakip için tehdit ol" dediği öğrenildi.

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