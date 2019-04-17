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iddiası

basını, aralarında F.Bahçe ve ’ın olduğu birçok kulübün İngiliz yıldızı istediğini yazdı.

Nick Powell iddiası
Ada basını dün önemli bir iddiasını gündemine taşıdı... Gazete ve internet sitelerine göre Wigan'lı 'ın transferi için ve devreye girdi. Championship'te bu sezon 27 maçta 7 gol ve 7 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle 25 yaşındaki Powell'la Celtic, Burnley, Brighton, Norwich, Derby ve Sheffield gibi takımların da ilgilendiği belirtildi. M.United 2012'de 7.5 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış fakat aradığını bulamamıştı.

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