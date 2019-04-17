Nick Powell iddiası

Ada basını dün önemli bir transfer iddiasını gündemine taşıdı... Gazete ve internet sitelerine göre Wigan'lı Nick Powell'ın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi. Championship'te bu sezon 27 maçta 7 gol ve 7 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle 25 yaşındaki Powell'la Celtic, Burnley, Brighton, Norwich, Derby ve Sheffield gibi takımların da ilgilendiği belirtildi. M.United 2012'de 7.5 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış fakat aradığını bulamamıştı.
- Spor
- 17.04.2019
- Gazete
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