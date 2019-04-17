Hasılat 30 milyon TL

Fener Ol kampanyasında 10 bin TL ve üzerinde yapılan bağışların haricinde toplanan para 30 milyon TL'yi buldu. 16 Nisan 2019 itibariyle 10 bin TL ve üzeri bağış yapanlar hariç olmak üzere katılım sayısı 450 bine ulaştı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin mevcut hasılat ve katılım sayısını yeterli görmediği, kampanyanın canlı tutulması için bazı girişimlerinin olacağı da öğrenildi.



STADYUM VE MÜZE TURLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe futbol takımı otobüsü ile stadyum ve müze turu sürüyor. Son olarak Hisar Yapı İlkokulu öğrencileri, dün Stadyum ve Müze Turu etkinliği 'nde yer aldı.

