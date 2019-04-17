Yeni sezonda kurmayı planladığı iddialı kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi... Sarı- Lacivertliler uzun süredir listesinde yer alan Yacine Brahimi için resmi girişimlere başladı. Sportif direktör Damien Comolli, Cezayirli kanat oyuncusunun temsilcilerinden Jose Bosingwa ve Lourenço Ivo ile İstanbul'da çok gizli bir zirve gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre Comolli, sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Brahimi için teklifini yaptı. Piyasa değeri 25 milyon Euro alan 28 yaşındaki futbolcuyla birçok takımın yakından ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Comolli'nin görüştüğü isimlerden Ivo'nun Oumar Niasse'nin de menajeri olsası farklı dedikoduları da gündeme getirdi. Fakat alınan bilgilere göre Niasse gündemde yer almıyor.
Comolli'nin İstanbul'da yaptığı gizli transfer görüşmesi objektiflere böyle yansıdı.
BU SEZON 12 GOL ATTI
BU sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Brahimi 12 gol atarken, 8 de asist yaptı.
Comolli'nin İstanbul'da yaptığı gizli transfer görüşmesi objektiflere böyle yansıdı.
BU SEZON 12 GOL ATTI
BU sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Brahimi 12 gol atarken, 8 de asist yaptı.
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