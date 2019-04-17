gençyıldızıvegöz doldurmayadevam ederken talipleride artmaya başladı.İlk olarak İtalyanekibiteklifivardı amaekibidaha yüksekbir rakamı gözdençıkardı.ekibiningözden çıkardığı iddiaediliyor.menajeriile de temasa geçilmişdurumda.dışındade istediğiancakekibiningözden çıkarttığırakama henüz yaklaşanolmadığı ifade ediliyor.yönetimi de işişimdilik ağırdan alıyor.ekipleri de devreyegirerserekorbir ücretle de satılabileceğiiddia ediliyor.Ligin kalanhaftasındagöstereceğiperformansın bununiçin kritik öneme sahipolduğu ifade ediliyor.