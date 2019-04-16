Yabancılar sırtlıyor 28 haftalık bölümde 50 kez ağları havalandıran Trabzonspor’da bu gollerin 35’ini yabancı oyuncular kaydetti.

Süper Lig'de 49 puanla 4. sırada bulunan ve üst sıraları takibini sürdüren Trabzonspor'da gol yükünü yabancı oyuncular çekiyor. Sezonun ilk yarısında 32 gol kaydeden Bordo-Mavililer'de bu gollerin 24'ü yabancı oyunculardan gelmişti. İkinci yarıda geride kalan 11 haftada ise atılan 18 golün 11'ini yine yabancı oyuncular kaydetti. Trabzonspor, 28 haftalık bölümde toplamda rakip filelere 50 gol gönderdi ve bunun 35'i yabancı oyunculardan geldi. 11 yabancı oyuncusu bulunan Bordo-Mavili takımda 7 yabancı ligde gol atmayı başardı. Rodallega 12, Nwakaeme 9, Ekuban 5, Jose Sosa ile Novak 3'er, Ogenyi Onazi 2 ve Vahid Amiri ise 1 gol kaydetti.