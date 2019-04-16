İsmail Kartal’dan Fatih Terim’e şok yanıt!

F.BAHÇE'NİN eski teknik direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e cevap verdi Kartal, "Çok zor günler yaşadığımız dönemde şampiyon oldular. Bu işler böyle konuşulursa o zaman Erciyes, Akhisar ve Başakşehir maçlarımızı izlesinler. 4 kırmızı kart gördük Başakşehir maçında. Akhisar ve Erciyes maçında verilmeyen penaltımız ve kırmızı kartlar. Ama gideni geri getiremiyoruz" dedi.