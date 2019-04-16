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İsmail Kartal’dan Fatih Terim’e şok yanıt!

Nasıl şampiyon olmuşlar!
F.BAHÇE'NİN eski teknik direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e cevap verdi Kartal, "Çok zor günler yaşadığımız dönemde şampiyon oldular. Bu işler böyle konuşulursa o zaman Erciyes, Akhisar ve Başakşehir maçlarımızı izlesinler. 4 kırmızı kart gördük Başakşehir maçında. Akhisar ve Erciyes maçında verilmeyen penaltımız ve kırmızı kartlar. Ama gideni geri getiremiyoruz" dedi.

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