İsmail Kartal’dan Fatih Terim’e şok yanıt!

F.BAHÇE'NİN eski teknik direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e cevap verdi Kartal, "Çok zor günler yaşadığımız dönemde şampiyon oldular. Bu işler böyle konuşulursa o zaman Erciyes, Akhisar ve Başakşehir maçlarımızı izlesinler. 4 kırmızı kart gördük Başakşehir maçında. Akhisar ve Erciyes maçında verilmeyen penaltımız ve kırmızı kartlar. Ama gideni geri getiremiyoruz" dedi.
- Spor
- 16.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.