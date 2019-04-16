G.Saray: mahkemeye başvuracağız Galatasaray, Semih Özsoy’a sert cevap verdi. Hukuki işlem başlatacağını belirtti.

F.Bahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, "Terim'in 'Burada güzel anılarımız var' diye bir sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey göremeyeceklerni böyle bir şeyin bir daha olmayacağını söyleyebilirim" demişti. G.Saray dün resmi internet sitesinden, "Bu iftiralar hakkında hukuki girişimler yarın (bugün) başlatılacaktır" açıklaması yaptı.



F.BAHÇE: MEMNUNİYETLE!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın yaptığı bu açıklamaya cevabı gecikmedi. Açıklamada "Başkan Vekilimizin yaptığı açıklamaların, bir itham olarak yorumlanmasının tüm takdiri ve yorumu kamuoyunundur. Bununla beraber; konunun hukuka taşınacak olmasının bir hak olduğunu vurgular ve bundan büyük bir memnuniyet duyarız" ifadeleri kullanıldı.