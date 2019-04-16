taraftarlarıntakımın başınagelmesini en çokarzuladığı isim olanyenidenteknik direktör olduğundaumutlar yeşermişti.Ancakçıkılan 13 maçta sadecegalibiyetin gelmesive iyi mücadeleye rağmenoynanan futbolunistenilen seviyede olmamasıyönetimindeçatlağa neden oldu.