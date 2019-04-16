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Fenerbahçe yönetiminde çatlağı

serisinin devamı ’a puan kazandırsa da Fener yönetiminde oynanan beğenilmedi. 13 maçta sadece 4 galibiyetin alınmasına tepki var. Gelecek sezon için ibre hala Ersun Yanal’dan yana olmasına rağmen karşı çıkanlar da var.



Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini en çok arzuladığı isim olan Ersun Yanal yeniden teknik direktör olduğunda umutlar yeşermişti. Ancak Yanal'la çıkılan 13 maçta sadece 4 galibiyetin gelmesi ve iyi mücadeleye rağmen oynanan futbolun istenilen seviyede olmaması Fener yönetiminde çatlağa neden oldu.

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