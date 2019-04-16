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- derbisi sonrası yine savaş çıktı!

Sarı-Kırmızılı Yönetim, derbide Ali Palabayık’ın yönetimi nedeniyle MHK Başkanı ’i ziyaret etti. Başkan , VAR kayıtlarını talep etti...G.Saray, ardından "" başlıklı bir açıklama yapıp "Şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi. Fener ise twitter'dan "ağlama" emojisiyle yanıt verdi.



Derbi sona erdi ancak yankıları devam ediyor... Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün internet sitesinden düello yaşandı. Galatasaray, derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimi nedeniyle dün Merkez Hakem Kurulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la birlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'i ziyaret etti.

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