Derbi sona erdi ancak yankıları devam ediyor... Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün internet sitesinden düello yaşandı. Galatasaray, derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimi nedeniyle dün Merkez Hakem Kurulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la birlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'i ziyaret etti.
- Spor
- 16.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası yine savaş çıktı!
Sarı-Kırmızılı Yönetim, derbide Ali Palabayık’ın yönetimi nedeniyle MHK Başkanı Sabri Çelik’i ziyaret etti. Başkan Mustafa Cengiz, VAR kayıtlarını talep etti...G.Saray, ardından "Kara Pazar" başlıklı bir açıklama yapıp "Şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi. Fener ise twitter'dan "ağlama" emojisiyle yanıt verdi.
Derbi sona erdi ancak yankıları devam ediyor... Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün internet sitesinden düello yaşandı. Galatasaray, derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimi nedeniyle dün Merkez Hakem Kurulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la birlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'i ziyaret etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.