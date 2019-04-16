Fatih Terim: 6’da 6 yapıp şampiyon olacağız G.Saray’ın hocası Fatih Terim, F.Bahçe maçı sonrasında oyuncularına “Kalan 6 maçı kazanarak şampiyon olacağız. Buna inanıyorum” dedi.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in F.Bahçe maçı sonrasında soyunma odasında bir hayli hırslı olduğu ve oyuncularına güven aşıladığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın üzgün olan oyuncularına seslenerek, "Bu takım kalan 6 maçı da kazanarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göüsleyecek" ifadelerini kullandı.



BİZ DE İNANIYORUZ HOCAM

Bu açıklamalar sonrasında Sarı-Kırmızılı oyuncuların hep bir ağızdan, "Biz de inanıyoruz hocam" dedikleri bildirildi. Fatih Terim'in derbide oynanan futbol nedeniyle oyuncularına teşekkür ettiği ve "Maçın tek hakimi bizdik ama bazen olmayınca olmuyor" dediği öğrenildi.