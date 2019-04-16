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Eljif Elmas tavan yaptı

Derbi maçta Eljif’i izlemeye gelen menajerler genç yıldıza hayran kaldı. Fiorentina’nın 15 milyon Euro’luk teklifi yeterli olmayacak.

Eljif Elmas tavan yaptı
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Makedon yıldızı Eljif Elmas, Galatasaray derbisinde kendisini izlemeye gelen menajerleri yeteneği ve enerjisiyle hayran bıraktı. İtalyan kulüpleri dışında başta Tottenham olmak üzere İngiliz kulüplerinin de dikkatini çekin Eljif Elmas için Fiorentina'nın 15 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı İtalyan medyasında yazılıp çizilmişti. Ancak gerek Eljif'in performansı gerekse de başka kulüplerin devreye girmesi nedeniyle bu teklifin yeterli olmayacağı konuşuluyor. Fener yönetimi alt limiti 18-20 milyon Euro'ya çıkartabilir.

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