Avrupa’nın 7. harikası

G.Saray'ın Fenerbahçe maçında ağları havalandıran oyuncusu Henry Onyekuru, Avrupa'nın en iyi 5 ligi değerlendirildiğinde 23 yaş altı oyuncular arasında en fazla gol atan 7. oyuncu durumda.
HEPSİ LİGDE
Nijeryalı yıldız, attığı 13 golle Joao Felix (11), Moussa Dembele (12) ve Jadon Sacho (10) gibi yıldızları geride bıraktı. Henry Onyekuru, Avrupa'da değeri yüksek oyuncuları geride barıkmayı başardı. Nijeryalı oyuncu 13 golü de Süper Lig'de attı.
HEPSİ LİGDE
Nijeryalı yıldız, attığı 13 golle Joao Felix (11), Moussa Dembele (12) ve Jadon Sacho (10) gibi yıldızları geride bıraktı. Henry Onyekuru, Avrupa'da değeri yüksek oyuncuları geride barıkmayı başardı. Nijeryalı oyuncu 13 golü de Süper Lig'de attı.
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