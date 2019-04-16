Avrupa’nın 7. harikası Onyekuru, 23 yaş altı oyuncular arasında attığı 13 golle 7. sırada.

G.Saray'ın Fenerbahçe maçında ağları havalandıran oyuncusu Henry Onyekuru, Avrupa'nın en iyi 5 ligi değerlendirildiğinde 23 yaş altı oyuncular arasında en fazla gol atan 7. oyuncu durumda.



HEPSİ LİGDE

Nijeryalı yıldız, attığı 13 golle Joao Felix (11), Moussa Dembele (12) ve Jadon Sacho (10) gibi yıldızları geride bıraktı. Henry Onyekuru, Avrupa'da değeri yüksek oyuncuları geride barıkmayı başardı. Nijeryalı oyuncu 13 golü de Süper Lig'de attı.