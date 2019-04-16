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2011’den sonra en iyi tablo

Trabzon son 8 sezonun en iyi grafiğini ortaya koydu

2011’den sonra en iyi tablo
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dönemini yaşıyor... Bordo- Mavililer elde ettiği 49 puanla 2010-11 sezonundan sonraki en iyi 28 haftalık performansına imza attı. Ünal Karaman 2010- 11 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.

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