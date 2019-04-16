14’lük yıldıza 10 milyon Euro

Borussia Dortmund U17 takımıyla harikalar yaratan 14 yaşındaki Youssoufa Moukoko, milyon euroluk sözleşmeyi kaptı. Bild gazetesinin haberine göre ünlü spor giyim markası Nike, Kamerun asıllı oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Buna göre Moukoko 10 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak. Ancak sözleşmede A Takım'a yükselme, 10'dan fazla maç oynama ve milli takımda oynama gibi kriterler bulunduğu belirtildi.
- Spor
- 16.04.2019
- Gazete
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