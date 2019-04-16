115 dakika değil 54 dakika oynandı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında topun oyunda kalma süresi azdı. Toplam 28 faul yapılan ve uzatmalarla birlikte 115 dakika oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde topun oyunda kalma süresi 54 dakika oldu. F.Bahçe topla 21 dakika oynarken, G.Saray topa 33 dakika sahip oldu.
- Spor
- 16.04.2019
- Gazete
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