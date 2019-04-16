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115 dakika değil 54 dakika oynandı

Galatasaray, Fener’e göre topa 12 dakika daha fazla sahip oldu.

115 dakika değil 54 dakika oynandı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında topun oyunda kalma süresi azdı. Toplam 28 faul yapılan ve uzatmalarla birlikte 115 dakika oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde topun oyunda kalma süresi 54 dakika oldu. F.Bahçe topla 21 dakika oynarken, G.Saray topa 33 dakika sahip oldu.

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