115 dakika değil 54 dakika oynandı Galatasaray, Fener’e göre topa 12 dakika daha fazla sahip oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında topun oyunda kalma süresi azdı. Toplam 28 faul yapılan ve uzatmalarla birlikte 115 dakika oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde topun oyunda kalma süresi 54 dakika oldu. F.Bahçe topla 21 dakika oynarken, G.Saray topa 33 dakika sahip oldu. TÜM MANŞETLER